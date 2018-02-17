Халеп снялась с турниров в Дохе и Дубае из-за травмы ноги

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп снялась с теннисного турнира в Дохе из-за травмы правой ноги, сообщается на официальном сайте WTA.

В пятницу Халеп вышла в полуфинал соревнований, призовой фонд которых превышает 3 миллиона долларов, обыграв американку Кэтрин Беллис. После матча на пресс-конференции румынская теннисистка объявила о решении покинуть турнир из-за травмы.

"Я удивлена, что смогла сыграть три матча и выиграть их. Я чувствовала боль каждый день", – сказала Халеп.

Также румынка заявила, что не сыграет на турнире в Дубае, который стартует на следующей неделе. Халеп пополнила список "отказников", в который также вошли россиянка Мария Шарапова и американка Мэдисон Киз.

После отказа Симоны Халеп от продолжения борьбы на турнире место в финале получила испанка Гарбинье Мугуруса.