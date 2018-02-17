Кто родился 17 февраля

Айрат Закиевич Фаррахов (50 лет), член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Работал в ряде больниц Республики Татарстан. Занимал должности начальника Управления здравоохранения исполкома муниципального образования Казани, министра здравоохранения Республики Татарстан, также являлся заместителем министра здравоохранения РФ и заместителем министра финансов РФ.

Елена Викторовна Строкова, член Комитета Государственной Думы по международным делам. Работала во фракции ЛДПР в Государственной Думе, являлась заместителем руководителя аппарата фракции, руководителем секретариата заместителя председателя Госдумы VIсозыва Игоря Лебедева. Занимала должность заместителя начальника управления государственной службы и кадров аппарата Госдумы.

А ещё в этот день родился:

Антон Эдуардович Вайно (46 лет), руководитель Администрации Президента РФ. Работал в системе МИД РФ, занимал различные должности в Управлении протокола Президента РФ. Являлся заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ, руководителем протокола Председателя Правительства РФ - заместителем руководителя Аппарата Правительства, министром РФ - руководителем Аппарата Правительства РФ. Занимал должность заместителя руководителя Администрации Президента РФ. 12 августа 2016 года назначен руководителем Администрации главы государства.Яндекс.Дзенв Telegram

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