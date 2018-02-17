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Купить Лексус без вопросов


Добавлено: 17 фев 2018 в 13:30, Категория: Статьи

Покупка автомобиля очень волнующий процесс,  к его выбору нужно отнестись с большой ответственностью. Особенно если вам нужен дорогой  престижный автомобиль. Если вас интересует такая машина, то вы не прогадаете, остановив свой выбор на Лексусе. Модельный ряд красивых машин всегда может удивить новыми моделями. Выбрать нелегко. Надежнее обратиться к специалистам.

Официальный дилер Лексус в Пулково - один из лучших помощников. Необходимо найти автомобильный салон дилера в вашем городе и  принять их услуги.  С официальным дилером можно познакомиться на сайте, ознакомиться со всеми предложениями, выбрать нужную модель и ехать в салон с готовым предложением за покупкой. Можно связаться с консультантами по телефону для получения нужной информации. Они с удовольствием ответят на ваши вопросы, помогут сделать свой выбор. Также на сайте можно прочитать отзывы тех, кто уже покупал автомобиль. Узнать все о ремонте и диагностике. Ведь известно, что автомобиль служит долго.

Основным достоинством дилера является то, что машины, представленные на российском рынке, имеются в шоу - румах. Это говорит о том, что можно увидеть и купить все без проблем, любой комплектации – от бюджетной до самой престижной, на любой вкус. При таком широком выборе стоимость автомобилей  в дилерском центре ниже, чем у конкурентов, так что светит прямая выгода. Но есть одна проблема, зачастую после покупки дорогого автомобиля выясняется, что есть вопросы к производителям по сборке, проблемы  в работе некоторых механизмов. Но продавцы помочь ничем не могут.

Такого казуса никогда не может случиться в Лексус Пулково. В первую очередь потому, что здесь предлагаются только качественные автомобили, прошедшие предварительно диагностику и проверку перед продажей. А главное, компания представлена официальным представителем производителя, поэтому все машины имеют фирменную гарантию, чем не могут похвастаться дилерские центры. Если после покупки обнаружатся какие то неполадки, то мастера быстро исправят все бесплатно.

Определиться с выбором нужного вам транспортного средства можно не только в салоне, но и на сайте, при этом вы  сэкономите время. Здесь же есть возможность протестировать автомобиль, на котором остановили свой выбор. Автосалон торгует не только новыми транспортными средствами, но и автомобилями с  небольшим пробегом. Это не сравниться с покупкой машины с рук. Все машины, взятые на комиссию, проходят проверку, обнаруженные неполадки заранее ремонтируются. В салоне периодически проводятся акции.  



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Добавлено: 17 фев 2018 в 13:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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