Лавров назвал препятствие для развития российско-немецких отношений

Ключевым препятствием для развития российско-германских отношений в экономической сфере является санкционная спираль, которую раскручивает Вашингтон, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт РИА «Новости».

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В ходе рабочего завтрака с представителями деловых кругов двух стран дипломат отметил, что американцы последние годы стремятся продвигать национальные интересы под видом сдерживания России, раскручивая, в том числе, санкционную спираль.

В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Евросоюз воспринимает санкции США «как более чем неоднозначные» ввиду их экстерриториальности.

Утром 17 февраля «Парламентская газета» писала, что Зигмар Габриэль связал поэтапное снятие санкций с успехом ввода миротворцев ООН на Донбасс.

В пятницу стало известно, что федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла претензии властей Польши к проекту газопровода «Северный поток-2», подчеркнув, что он имеет сугубо экономическую основу и не несёт угроз другим странам.

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