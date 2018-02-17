Лаврова развеселила идея Климкина участвовать в выборах в ДНР (ВИДЕО)

Глава МИД России Сергей Лавров улыбнулся, услышав от министра иностранных дел Украины Павла Климкина требование обеспечить участие украинских политиков в избирательной кампании на территории ДНР.

Об этом рассказал сам Климкин после переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства.

«Когда мы говорили про то, когда начнутся выборы (в Донбассе — ред.), и какая будет кампания, я предположил, что вот если бы я лично хотел принять участие в выборах на оккупированных территориях. Могу ли я со своими политическими друзьями сейчас поехать и провести кампанию, например, в Донецке? Лавров улыбнулся, понимая, что это по определению невозможно», — пожаловался Климкин журналистам.

На видео с 2.15