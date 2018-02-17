"Луч-Энергия" сыграет с "Ригой" в полуфинале Кубка ФНЛ

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Футболисты владивостокского "Луча-Энергии" сыграли вничью с "Тамбовом" в заключительном туре Кубка ФНЛ и вышли в полуфинал турнира, проходящего на Кипре.

Встреча группы B, состоявшаяся в пятницу в Пафосе, завершилась со счетом 0:0. В другом матче этого квартета игроки "Чертаново" нанесли поражение саранской "Мордовии" - 2:1.

Результаты матчей в группе A:

"Крылья Советов" (Самара) – "Чайка" (Песчанокопское) – 1:0,

"Факел" (Воронеж) – "Рига" (Латвия) – 1:0.

"Луч-Энергия" с пятью очками заняла первое место в квартете B и вышла в полуфинал, где сыграет с латвийским клубом "Рига" - победителем группы A.

В субботу определится последний полуфиналист из группы С, который встретится с екатеринбургским "Уралом".