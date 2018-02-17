Мэр Киева впервые прокомментировал депортацию Михаила Саакашвили

Мэр Киева Виталий Кличко, который находится с рабочим визитом в Мюнхене, дал оценку скандальному изгнанию Михаила Саакашвили из Украины.Кличко заметил, что решение о депортации Саакашвили однозначно не добавляет Украине авторитета на международном уровне.Что касается ситуации внутри страны, то в Украине есть как те, кто поддерживает изгнание экс-губернатора Одесской области, так и граждане, которые выступают против депортации Михаила Саакшвили, - добавил мэр Киева.Напомним, что Саакашвили был выслан из Украины 12 февраля. Его посадили на чартерный рейс в Польшу, позднее политик прибыл в Нидерланды, где проживает его семья.