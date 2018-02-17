МИД Германии прокомментировал действия России при строительстве «Северного потока-2»

Российская сторона придерживается правил игры по проекту «Северного потока-2» и в офшорной зоне, и с точки зрения немецкого регулятора.

Соответствующее заявление сделал действующий глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в ходе организованного немецким бизнесом завтрака с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает в субботу РИА Новости. Кроме того, германский министр отметил, что распространение правил третьего энергопакета на проект во время работы над ним «подрывает доверие к Европе».