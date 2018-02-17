Минюст США поименно перечислил россиян, которые «сделали Трампа президентом»

Министерство юстиции США в пятницу предъявило 13 российским гражданам и трем компаниям обвинения во вмешательстве в американские политические процессы, в частности – в выборы президента, прошедшие в США в 2016 году.

Издание МК приводит мнение эксперта, который полагает, что новые обвинения США могут оказаться губительнее всех ранее предъявленных санкций. Алексей Макаркин, замглавы Центра политических технологий, обратил внимание на то, что в список из 13 фамилий не вошли деятели из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина.

То, что этот список был обнародован, говорит об обострении внутриполитического противостояния в США, считает эксперт, отмечая, в то же время, что политическая элита в Штатах не подвергает сомнению сам факт «российского вмешательства». По мнению демократов, говорит Макаркин, США должна была возглавить их кандидат – Хиллари Клинтон, но этому помешали русские хакеры. Республиканцы же, соглашаясь с вмешательством Кремля в избирательную компанию, все же настаивают на том, что Трамп в любом случае победил бы на этих выборах.

При этом эксперт считает, что новый обвинительный список, опубликованный в пятницу, был подготовлен спецслужбами США на основе неких подтвержденных разведкой данных. В нем, в отличие от «кремлевского списка», опубликованного в конце января, содержатся неизвестные большинству граждан РФ фамилии, и эти люди могут быть высланы в США для расследования их деятельности или подвергнуты аресту.

Напомним: ранее ИА «Политика Сегодня» опубликовало список Минюста США из 13 россиян и трех российских компаний, в отношении которых были выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские политические процессы.