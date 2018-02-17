«Не хочу в садик, там обижают»: погибшая в московском детсаду девочка жаловалась на воспитателей

Трехлетняя девочка, которая погибла в одном из детских садов Новой Москвы, жаловалась родителям на воспитателей. Об этом рассказал ее отец телеканалу «Подмосковье 360».

По его словам, девочке не нравились воспитатели, потому что они кричали на детей. Сотрудники детсада этот факт отрицали.

«Она в том году пошла (в детский сад) первый раз. Сначала нормально ходила, а потом что-то перестала, говорила: «Не хочу в садик, там обижают», — заявил отец.

Напомним, 16 февраля утром воспитательница и няня детского сада №2120 «Белоснежка» вывели на прогулку младшую группу. После того, как детей привели обратно, взрослые не досчитались одной воспитанницы. Они обнаружили ее во дворе, лежащую на снегу. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка.