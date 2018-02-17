Олимпиада 2018, хоккей: Россия - США, во сколько матч, где смотреть

Олимпиада, хоккей. Матч Россия – США состоится 17 февраля. Покажет игру федеральный телеканал «Россия 1».

Матч состоится в 15.00 по московскому времени, сразу же после фильма «Легенда № 17» о звезде советского хоккея – Валерии Харламове.

Напоминаем, что сборная России на Олимпиаде 2018 года в рамках турнира провела два матча, проиграв команде из Словакии (2:3) и разгромив сборную Словении со счетом 8:2. Американские хоккеисты также провели два матча, проиграв Словении (2:3) и вырвав победу у словацкой сборной со счетом 2:1.