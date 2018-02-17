Политика, последние новости сегодня – 17 февраля. Погром в здании РЦНК переполнил чашу терпения Москвы: Киев призвали к ответу.

Сегодня, 17 февраля в Киеве, группа радикально настроенных лиц устроила погром в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК). В связи с этим российское посольство направило МИД Украины ноту протеста с требованием привлечь к ответственности всех виновников.

Тридцать радикалов ворвались в здание РЦНК в Киеве и устроили там погром. На стенах были выведены оскорбительные надписи в адрес России, уничтожены информационные и выставочные стенды.

Как рассказал руководитель центра Константин Воробьёв, противозаконные действия этой группы привели к большим материальным потерям. Кроме этого, там же был сожжён российский флаг, а камеры наблюдения были залиты краской.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что действия радикалов противоречат не только законам международного права, но и нарушают положения Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года и двустороннего межправительственного соглашения о работе культурных центров от 1998 года.