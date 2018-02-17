Политика, последние новости сегодня – 17 февраля. Порошенко призвал страны «дожать Россию», чтобы вернуть Киеву Донбасс.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, чтобы вернуть Донбасс под контроль Киева нужно ввести туда полномасштабную миссию ООН, а для этого необходимо «дожать Россию».

В заключение этого заявления, президент Украины дал совет миссии ООН, призвав их отказаться от роли «эскорт-сервиса» на линии соприкосновения при этом, не объяснив, с чем связано такое сравнение.