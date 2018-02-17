Порошенко выдвинул свои «скромные» требования для диалога с Россией

Президент Украины Петр Порошенко озвучил свои требования к России, при успешном выполнении которых диалог между странами, возможно, будет возобновлен, - пишет RT со ссылкой на украинские источники.

После чего, вновь выставил РФ страной-агрессором, в то время как внутри его страны, по его мнению, конфликта не существует.

Напомним, сегодня это не первое заявление Петра Порошенко, которое шокировало общественность. Ранее, во время его обвинительной речи в адрес России на Мюнхенской конференции, он инициировал введение запрета на российский флаг во всем мире, чем вызвал бурную реакцию со стороны российских властей.