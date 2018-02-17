Председатель СК РФ лично будет контролировать дело о гибели девочки в московском детсаду

Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин взял на личный контроль ход расследования дела о гибели трехлетней девочки в московском детском саду.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает 360.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования данных уголовных дел», — сообщили в СК РФ.

По факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», а так же по статье «Халатность».

Напомним, что 16 февраля трехлетняя девочка скончалась в одном из московских детских садов.