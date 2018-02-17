Призёры ОИ Трегубов, Спицов и Воронина стали заслуженными мастерами спорта

Тема: Россия на Олимпийских играх в Южной Корее
Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания заслуженного мастера спорта скелетонисту Никите Трегубову, лыжнику Денису Спицову и конькобежке Наталье Ворониной.
Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
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Как ранее писала «Парламентская газета», спортсмены стали обладателями серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Трегубов выиграл «серебро» в скелетоне, а Спицов и Воронина заняли третьи места в лыжной гонке 15 км свободным стилем и в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров соответственно.
Ранее стало известно, что призёры Одимпиады-2018 — лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова также стали заслуженными мастерами спорта.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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