Призёры ОИ Трегубов, Спицов и Воронина стали заслуженными мастерами спорта

Тема: Россия на Олимпийских играх в Южной Корее

Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания заслуженного мастера спорта скелетонисту Никите Трегубову, лыжнику Денису Спицову и конькобежке Наталье Ворониной.

Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

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Как ранее писала «Парламентская газета», спортсмены стали обладателями серебряной и двух бронзовых медалей Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Трегубов выиграл «серебро» в скелетоне, а Спицов и Воронина заняли третьи места в лыжной гонке 15 км свободным стилем и в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров соответственно.

Ранее стало известно, что призёры Одимпиады-2018 — лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова также стали заслуженными мастерами спорта.

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