Признание в прямом эфире на Украине: Крым вернулся в Россию добровольно

Признание в прямом эфире украинской радиостанции «Громадське радио» шокировало ведущую и гостей. Человек, дозвонившийся и представившийся Ильей, заявил, что жители Крыма самостоятельно сделали свой выбор, войдя в состав России вместе с полуостровом. А в Киеве пришли к власти преступники.

«Вы вот говорите: «аннексия Крыма», «аннексия Крыма». Не кажется ли вам, что крымчане сами сделали свой выбор? Та же большая часть военных обозначила свой выбор, перейдя на сторону России. Посмотрите на эту часть в Крыму», — высказался Илья.

В ответ радиоведущая попыталась обвинить в «измене Родине»дозвонившегося.

«Илья, послушайте, измена присяги одному государству, а затем принятие присяги другому государству изменой является?», - ответила она.

На что дозвонившийся радиослушатель заявил, что все проблемы на Украине начались с госпереворота в Киеве.

«А теперь услышьте вы меня! Люди, поймите вы, какая присяга, когда осуществлялся переворот власти, когда эту власть захватывали незаконно, какая присяга и какая речь о присяге — был военный переворот… Государства Украина уже не существует с 2014 года. Здесь сидят самозванцы. Посмотрите, кому вы поклоняетесь — нацистам, вырезавшим людей во время войны», — заявил Илья.