«Разочарование и расстройство», - Дуда о переговорах с Порошенко

Президент Польши заявил о своем разочаровании результатами, которые были получены в результате переговоров с украинской стороной.Такое заявление он сделал сразу после проведенной встрече, выйдя к журналистам с целью рассказать о ходе переговорного процесса. При этом он отметил свою грусть в связи с тем, что сторонам так и не удалось достичь видимого прогресса во взаимоотношениях.В частности, он подчеркнул отсутствие понимания в вопросе памятников польских солдат, расположенных на территории Украины. Дуда рассказал о том, что из-за отсутствия понимания в нем все взаимосвязи между странами находятся в опасности.При этом он выразил надежду, что Украина в итоге пойдет на встречу Польше, дав разрешение на эксгумацию и дальнейшее перезахоронение.