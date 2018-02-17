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» » «Родина не забыла», - командир «Вагнера» о потерях в Сирии

«Родина не забыла», - командир «Вагнера» о потерях в Сирии


Добавлено: 17 фев 2018 в 20:34, Категория: Политика
«Родина не забыла», - командир «Вагнера» о потерях в Сирии
По оценкам представителей частной военной компании «Вагнер», потери личного состава в последних событиях, имеющих место в Сирии, составили всего 14 человек убитыми.

С таким заявлением выступил один из руководителей известной российской ЧВК Андрей Трошев, давая комментарий журналистам. При этом отмечается, что этот ответ был дан с излишней эмоциональностью.

После того, как у него спросили о возможных потерях в 215 человек, он буквально набросился на журналистов, стремясь опровергнуть эту информацию.

В частности, он порекомендовал «написать на лбу» каждому желающему, что в Сирии погибло всего 14 добровольцев из Российской Федерации. По его мнению, это позволит избавится от инсинуаций в прессе.
Также он подчеркнул, что российское командование не бросало операторов ЧВК на произвол судьбы.


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Добавлено: 17 фев 2018 в 20:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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