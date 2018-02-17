Россия больше всего боится успеха Украины, как европейского государства — глава МИД Украины

Россия больше всего боится успеха Украины, как европейского государства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время выступления на дискуссии «Война нового типа: пути к миру».Дискуссия состоялась в рамках «Украинского ланча» Фонда Виктора Пинчука на Мюнхенской конференции по безопасности.России все равно, что будет с Донбассом, отметил Климкин.«Донбасс - это просто инструмент. Россия больше всего боится успеха Украины, как демократической европейской страны, потому что тогда это будет отрицать всю российскую модель идей о «православном корне», — сказал министр и добавил:«Я всегда повторяю, что для нас важнейшим было не выиграть войну против России, а не проиграть эту войну. Из-за этого мы полностью трансформируем Украину, и в этом смысле Майдан был точкой невозврата».Он также отметил проведение реформ и трансформации страны.