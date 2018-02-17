Российские болельщики на Олимпиаде -2018 беспрецедентно «мстят» МОК на глазах у всего мира

Несмотря на запрет МОК в использовании символики России на Олимпиаде-2018 в Южной Корее, российские болельщики находят всё новые методы в том, чтобы подчеркнуть свой патриотизм.

Не стал исключением и хоккейный матч в котором Россия сражалась со Словенией.

Российские болельщики во время игры вывесили на трибуне огромный советский флаг с изображением Иосифа Сталина.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter Дмитрий Симонов, заместитель главного редактора издания «Спорт-Экспресс».

Ранее у болельщиков из России пытались забрать флаг с Лениным, но попытка не увенчалась успехом, отмечает rusnext.