«С пустыми руками не ездит: то с паспортами, то с куском автобуса», — Захарова о Порошенко с мятым флагом ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила эпичное выступление президента Украины с мятым флагом ЕС перед полупустым залом на Мюнхенской конференции.
Напомним, «Русская Весна» подробно освещала вчерашний «бенефис» Порошенко.
«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжёр.
Мне это напомнило строчки из песни лотошницы из фильма „Гардемарины“:
С модным товаром брожу налегке,
Женское счастье — ты в модном лотке.
Ленты, иголки, булавки, тесьма,
Все, чтоб свести кавалера с ума.
Умным родиться — не хитрый секрет.
Мужеский ум — либо есть, либо нет», — написала Захарова на своей странице в соцсети.