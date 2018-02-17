«С пустыми руками не ездит: то с паспортами, то с куском автобуса», — Захарова о Порошенко с мятым флагом ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила эпичное выступление президента Украины с мятым флагом ЕС перед полупустым залом на Мюнхенской конференции.

Напомним, «Русская Весна» подробно освещала вчерашний «бенефис» Порошенко.

«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжёр.

Мне это напомнило строчки из песни лотошницы из фильма „Гардемарины“:

С модным товаром брожу налегке,

Женское счастье — ты в модном лотке.

Ленты, иголки, булавки, тесьма,

Все, чтоб свести кавалера с ума.

Умным родиться — не хитрый секрет.

Мужеский ум — либо есть, либо нет», — написала Захарова на своей странице в соцсети.