Сборную СССР-1984 в США признали лучшей хоккейной командой в истории Игр

По версии американского журнала Athlon Sports, Сборная СССР-1984 является лучшей хоккейной командой за историю Олимпийских игр.

Отмечается, что после Олимпиады-1980, где сборная СССР стала серебряным призером, на Игры-1984 советская команда приехала с большей мотивацией, что отобразилось на результате. Хоккеисты выиграли все семь матчей с общим показателем 48-5.

Второе место в рейтинге журнала досталось сборной Канады-2014, которая отпраздновала свой триумф в Сочи. Третье место заняла сборная Канады-1924, выигравшая в том году первые в истории зимние Олимпийские игры.