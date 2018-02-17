Шуточные и веселые стихи с Масленицей 2018: душевные и светлые поздравления с праздником весны

Масленица в 2018 году наступит 18 февраля. Россияне примут участие в веселых мероприятиях, посвященных задорному празднику. Кроме того, на Масленицу принято поздравлять друзей и знакомых теплыми словами пожеланий. Для этого мы подготовили шуточные стихи, которые понравятся вам и вашим близким.