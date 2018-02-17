Масленица в 2018 году наступит 18 февраля. Россияне примут участие в веселых мероприятиях, посвященных задорному празднику. Кроме того, на Масленицу принято поздравлять друзей и знакомых теплыми словами пожеланий. Для этого мы подготовили шуточные стихи, которые понравятся вам и вашим близким.
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Шуточные и веселые стихи с Масленицей 2018: душевные и светлые поздравления с праздником весны
Добавлено: 17 фев 2018 в 12:58, Категория: Спорт
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Оригинальные, авторские стихи на Масленицу 2018: праздничные пожелания в стихах для Масленичной недели
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 17 фев 2018 в 12:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f
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