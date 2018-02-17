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СКР открыл новое дело после смерти ребёнка в детсаду в Москве


Добавлено: 17 фев 2018 в 13:07,
СКР открыл новое дело после смерти ребёнка в детсаду в Москве

Следователи открыли новое уголовное производство по статье «халатность» после гибели трёхлетнего ребенка в детском саду в Новой Москве, сказано в сообщении на сайте Следственного комитета России.

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Отмечается, что сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве приняли решение возбудить ещё одно уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса, предусматривающее наказание за халатность.

Ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК — причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По предварительной версии следователей, утром 16 февраля воспитательница и нянечка детсада после возвращения с младшей группой детей с прогулки, обнаружили отсутствие одного ребёнка. После проведения поисков воспитатели обнаружили лежащую на снегу девочку без сознания.

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Добавлено: 17 фев 2018 в 13:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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