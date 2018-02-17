Соратники Грудинина прогнали со Съезда обманутых дольщиков людей, требовавших конкретной помощи

Приехавших за сотни километров делегатов обвинили в провокации и грубо выпроводили из зала.

Организаторы Съезда обманутых дольщиков, на котором выступил кандидат в президенты от КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, выгнали с мероприятия участников, которые хотели услышать не просто лозунги, а конкретные предложения по решению проблемы.

Так произошло с Еленой Плехановой, приехавшей из Гатчины Ленинградской области. Несмотря на то, что у женщины был пропуск на мероприятие, организаторы с криками о том, что она - провокатор, выпроводили ее и еще нескольких человек из здания.

По словам Плехановой, она разочарована, что проделав немалый путь, она так и не услышала конкретных решений проблемы на съезде.

«Политическую агитацию я и по телевизору каждый день слышу», — посетовала женщина.

Видео с места события публикует ФАН.