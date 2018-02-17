США хотят продвигать экономические интересы в Европе под видом сдерживания России, заявил Лавров

Соединенные Штаты намерены продвигать экономические интересы в Европе под видом сдерживания России.

При этом санкционная спираль, зачинщиком которой ранее выступил Вашингтон, мешает деловому сотрудничеству Москвы и Берлина. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе встречи с представителями деловых кругов РФ и ФРГ на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

«Будем и далее делать все, чтобы бизнес, включая и немецкий бизнес, чувствовал себя комфортно в РФ», — добавил глава российского МИД.