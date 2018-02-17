Стали известны подробности встречи Петра Порошенко и министра обороны США

Петр Порошенко встретился с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в Твиттере написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.Отмечается, что Порошенко и Мэттис обсудили важность санкций в отношении Российской Федерации. Министр обороны США заверил, что ограничительные меры в отношении РФ будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.Добавим, что в Мюнхене Петр Порошенко обвинил Россию в том, что она развязала мировую гибридную войну и пытается разрушить демократические ценности.