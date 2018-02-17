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Страшное ДТП под Киевом: есть погибшие, пострадали дети


Добавлено: 17 фев 2018 в 16:46, Категория: Украина

В субботу, 17 февраля на трассе Одесса-Киев в районе Глевахи, произошло ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил детей и Нивы. Двое взрослых погибли, девять детей госпитализировали.

Мерседес Спринтер с детьми ехал в направлении Киева и столкнулся с Нивой, которая разворачивалась в запрещенном месте.

От мощного удара Ниву отбросило на 20 метров, а маршрутка слетела в кювет. Обломки обоих автомобилей разлетелись на десятки метров.

По предварительной информации госпитализировали 9 детей и троих взрослых с микроавтобуса. Пассажир Нивы погиб на месте, а водитель скончался в больнице.

На месте трагедии работают следователи.


Фото:
Страшное ДТП под Киевом: есть погибшие, пострадали дети


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Добавлено: 17 фев 2018 в 16:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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