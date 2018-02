Трамп прокомментировал обвинения спецпрокурора США против россиян

Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter в пятницу написал, что сговора между его предвыборной кампанией и Россией нет, поскольку та «начала антиамериканскую кампанию» ещё в 2014 году.

«Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил о том, что буду баллотироваться в президенты. Влияния на результаты выборов не было. Кампания Трампа не сделала ничего неверного — сговора нет!» — говорится в сообщении.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong — no collusion!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 февраля 2018 г.

В пятницу, 16 февраля, спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России, в том числе бизнесмену Евгению Пригожину и «Агентству интернет-исследований», обвинения по статье «сговор против США» и «мошенничество». По его версии, подозреваемые вмешивались в выборы в США с 2014 года, в том числе, в выборы президента в 2016 году.

Мюллер также выразил уверенность, что россияне связывались с представителями предвыборного штаба Дональда Трампа.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США. Так, в четверг, 15 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Москва «не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела».

