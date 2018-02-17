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» » Травма Гёргес вывела Квитову в полуфинал турнира в Дохе

Травма Гёргес вывела Квитову в полуфинал турнира в Дохе


Добавлено: 17 фев 2018 в 01:00, Категория: Спорт
Травма Гёргес вывела Квитову в полуфинал турнира в Дохе
Чешка Петра Квитова вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает три миллиона долларов.

В четвертьфинальном матче чешская теннисистка, 16-й номер посева, встречалась с девятой ракеткой турнира немкой Юлией Гёргес. При счете 6:4, 2:1 в пользу Квитовой ее соперница отказалась от продолжения борьбы из-за травмы бедра. Поединок продолжался меньше часа.

В полуфинале Квитова сыграет с Каролиной Возняцки (1) из Дании, которая оказалась сильнее немки Ангелики Кербер (8).



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Добавлено: 17 фев 2018 в 01:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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