Травма Гёргес вывела Квитову в полуфинал турнира в Дохе

Чешка Петра Квитова вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает три миллиона долларов.

В четвертьфинальном матче чешская теннисистка, 16-й номер посева, встречалась с девятой ракеткой турнира немкой Юлией Гёргес. При счете 6:4, 2:1 в пользу Квитовой ее соперница отказалась от продолжения борьбы из-за травмы бедра. Поединок продолжался меньше часа.

В полуфинале Квитова сыграет с Каролиной Возняцки (1) из Дании, которая оказалась сильнее немки Ангелики Кербер (8).