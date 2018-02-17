«У НАТО есть два часа на пошив белых флагов»: в России отреагировали на «военную прогулку русских» по Прибалтике

НАТО не в состоянии защитить страны Прибалтики в случае внезапного нападения России. РФ превосходит Запад и в количестве, и в качестве вооруженных сил. Так говорится в исследовании, проведенном Шведским институтом оборонных исследований (FOI).

Москва представляет угрозу безопасности для прибалтийских государств из-за «великодержавных интересов, а также перевооружения армии и агрессивного поведения», уверены в шведские эксперты.

«В первые недели после того, как будут приняты ответные меры, оборонный потенциал Запада около границ Швеции будет весьма ограниченным. В 2017 году НАТО провела усиление защиты Прибалтики, поэтому такое нападение не станет для русских «легкой военной прогулкой», —отмечается в докладе.

Но эксперты из Швеции всё же обеспокоены тем, что Североатлантическоому альянсу не хватает необходимого вооружения и сухопутных сил.

В России отреагировали на доклад шведов. Россияне напомнили, что Москва никого кормить не собирается. А Стокгольму напомнили, что в свое время СССР сделал все для развития Прибалтики. Однако после 1991 года прибалтийские страны ответили Москве русофобской политикой.

«Нахлебники нам не нужны», — заявил Сергей К.

«Если уж и наступит судный день, тогда у НАТО есть всего два часа на пошив белых флагов», — подметил Эр.

«Почему никто из скандинавов не задается вопросом: а для чего России нужно оккупировать Прибалтику? Чтобы кормить потом всех прибалтов? Советский Союз вытащил эту провинцию, находившуюся на уровне сельских жителей, он сделал ее визитной карточкой. А в ответ они стали давить русскоязычных. Мы с удовольствием посмотрим, как эти страны будут деградировать до уровня хуторян: без культуры, науки и промышленности», — высказал свое мнение Грац.

Многие уверены: у доклада Шведского института нет под собой оснований. Москве нет смысла захватывать прибалтийскую территорию. Более того, в случае угрозы, армия России использует свои оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

«Полный бред. Мы поставили «Искандеры». Это еще раз доказывает то, что захватывать никто ничего не собирается. Всего-то нужно 6 ракет с боеголовками по 200 килотонн и тогда прибалтийский цирк закончится. У нас нет дураков, которые собрались захватить прибалтов, а потом воспитывать их и кормить. Вот если оттуда начнет исходить угроза, то проблема будет решена за полчаса», — уверен Микра.