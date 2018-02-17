«Украина получила не только Javeline», - Порошенко

Украине был передан широкий спектр различного летального оружия, поэтому говорить исключительно о противотанковых комплексах не корректно.Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко в рамках пресс-конференции, проводимой после переговоров с министром обороны США Джеймсом Меттисом.Он рассказал о том, что стороны пришли к соглашению по многим позициям грядущих поставок летального оружия, но сейчас еще рано раскрывать все детали переговоров.Также Порошенко подчеркнул, что в целом переговоры завершились очень удачно для украинской стороны. В частности, удалось добиться предоставления вполне конкретных образцов вооружения, которое изменит расстановку сил на фронте.