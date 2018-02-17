Украина точно будет в НАТО, - министр обороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Юри Луйк рассказал, как Украине стоит идти к членству в НАТО и выразил уверенность, что это когда-нибудь произойдет.Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, передает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды"."Я действительно верю, что Украина будет членом НАТО", - заявил он, отвечая на вопрос о евроатлантических перспективах Украины и Грузии."Конечно, я не могу предсказать, когда это произойдет, но я всегда говорил своим как украинским, так и грузинским коллегам: действуйте спокойно. Работайте над этим, и будьте готовы использовать любую возможность (для сближения с Альянсом), если она появляется", - пояснил политик.Министр призвал скептиков вспомнить историю приближение балтийских государств в НАТО. "Не было очевидным, что они войдут в НАТО. Более того, это предположение до определенного времени даже казалось абсурдным, даже на экспертных дискуссиях", - напомнил он.