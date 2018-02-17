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Украина точно будет в НАТО, - министр обороны Эстонии


Добавлено: 17 фев 2018 в 12:56, Категория: Политика
Украина точно будет в НАТО, - министр обороны Эстонии
Министр обороны Эстонии Юри Луйк рассказал, как Украине стоит идти к членству в НАТО и выразил уверенность, что это когда-нибудь произойдет.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, передает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".
"Я действительно верю, что Украина будет членом НАТО", - заявил он, отвечая на вопрос о евроатлантических перспективах Украины и Грузии.

"Конечно, я не могу предсказать, когда это произойдет, но я всегда говорил своим как украинским, так и грузинским коллегам: действуйте спокойно. Работайте над этим, и будьте готовы использовать любую возможность (для сближения с Альянсом), если она появляется", - пояснил политик.

Министр призвал скептиков вспомнить историю приближение балтийских государств в НАТО. "Не было очевидным, что они войдут в НАТО. Более того, это предположение до определенного времени даже казалось абсурдным, даже на экспертных дискуссиях", - напомнил он.


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Добавлено: 17 фев 2018 в 12:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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