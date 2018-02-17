В Днепре учителя с учениками травили ученика-переселенца: у мальчика инсульт

В школе № 52 ученик 5-го класса, который вместе с родителями, спасаясь от войны, переехал в Днепр, столкнулся с травлей в школе.

В школе над ребенком сильно издевались. В результате травли у мальчика случился инсульт.

Стало известно, что многодетная семья Ивановых переехала в Днепр из Тореза. В школе над ребенком издевались, дразнили, говорили «понаехали». Во избежание больших конфликтов, мальчика перевели в другой класс. «У нас уже есть один такой, а теперь свалилось еще это недоразумение. Это надо пережить», — заявила учительница класса, куда перевели мальчика.

Мать мальчика рассказывает, что ребенку выставили испытательный строк, и завели специальный дневник для записи замечаний. Вот жалобы, которые дети писали на затравленного мальчика: «жевал жвачку, на уроке ходил по классу (просился в туалет), побил девочку (случайно задел мячем одноклассницу, после чего извинился)». Даже была составлена петиция с целью выгнать мальчика из школы. Мальчика постоянно обижали в школе, от чего он стал прятаться от одноклассников. Коллектив школы, вместе с родительским комитетом знали о том, что происходит. В результате травли у мальчика в школе случился инсульт. В школе было проведено специальное собрание, на котором присутствовали сотрудники полиции. На данный момент идет разбирательство инцидента, управлением образования изучаются все предоставленные материалы

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