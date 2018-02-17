В Германии сделали важное заявление о военном конфликте на Донбассе

Германия поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс. Официальную позицию страны-лидера Европейского Союза озвучил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.Дипломат считает, что реализовать идею о введении миротворческого контингента ООН на Донбасс будет крайне непросто, но она будет стоить затраченных усилий.Глава МИД Германии подчеркнул, что миссия ООН поможет урегулировать конфликт на Востоке Украины и прекратить военные действия."Все стороны должны приложить усилия, чтобы улучшить жизнь жителей Донбасса", - отметил немецкий дипломат.