В Приштине отметят десятилетие самопровозглашенной республики Косово. 17 февраля состоится юбилей одностороннего отделения от Сербии.

Официальное празднование назначено на 18 февраля. Приедут зарубежные «друзья». Ожидают представителей Соединенных Штатов и Евросоюза, командование миротворческого корпуса KFOR и некоторых соседей. На праздновании будет духовой оркестр USAFE.

Руководство Косово стремится в Евросоюз и НАТО, несмотря на то, что у них нет ни актуальных данных переписи населения, ни проанализированных показателей в экономической сфере, безработица свыше 30%, международный статус тоже неоднозначный, полноценные вооруженные силы отсутствуют.

Ситуация с терроризмом также обостряется. Правоохранители сообщили, что порядка трех сотен косоваров отправились с 2012 года в сирийские и иракские зоны вооруженных конфликтов. Там они вступили в террористические организации.

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась накануне юбилея. Она считает, что благодаря усилиям «благодетелей» Косово похоже на «черную дыру».