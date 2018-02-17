В Крыму ответили на требование Украины отремонтировать оставленные на полуострове корабли

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя требование украинских властей отремонтировать и вернуть оставленные в республике корабли, напомнил, что полуостров не является «ремонтной мастерской» Украины.

«Может они еще и свою технику пригонят из Украины? Мы что тут, ремонтная мастерская? Мы их металлолом все прекрасно помним. Помним подводную лодку, которая стояла у нас в Севастополе, приваренная проволокой, чтобы не утонула. Свой металлолом пускай забирают, и никаких проблем нет. Нам он не нужен, а если им нужен, то пусть забирают», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Шеремет также усомнился в уместности использования слова «техника» для оставшегося в Крыму украинского вооружения.

«Слово «техника» тут неуместно. Это металлолом. Вооружение было все разворовано еще при Украине, поэтому они сегодня хотят свои проблемы переложить на плечи другого государства», — добавил парламентарий.

15 февраля бывший исполнявший обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль потребовал от РФ отремонтировать оставленную в Крыму военную технику и передать ее Киеву.

«Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас, как лохи, встанем на колени перед ними и будем забирать? Нет!» — заявил генерал-полковник на допросе по делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Коваль также призвал Москву ответить за украинскую технику в международном суде в Гааге.

11 января президент России Владимир Путин объявил о готовности Москвы передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику. По его словам, вооружение находится «в плачевном состоянии», хотя его объёмы на полуострове значительны.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после референдума в марте 2014 года, по итогам которого свыше 95% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Плебисцит был проведён после того, как в Киеве в феврале 2014 года произошёл госпереворот.

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