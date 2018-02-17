Все для народа: Петр Порошенко объяснил, зачем в Украине проводят реформы

Петр Порошенко, который пребывает с рабочим визитом в Германии, утверждает, что он и его команда проводят реформы в Украине отнюдь не ради финансовой помощи Запада.“Реформы проводятся вместе с коалицией в парламенте, неправительственными организациями, с оппозицией, которая поддерживает некоторые из этих реформ. Это - для нации и для народа”, - приводит слова Порошенко издание “Украинская правда”.Президент напомнил, что в последние месяцы в Украине запустили ряд важных преобразований в медицине, образовании, а также приняли пенсионную реформу.Кроме того, отмечает Порошенко, в Украине идет борьба с коррупцией, за которую отвечают независимые от власти органы – Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП).