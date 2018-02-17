Законы, вступающие в силу 17 февраля

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2018 года № 113 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Озерск»

На территории закрытого административно-территориального образования — город Озёрск (Челябинская область) создаётся территория опережающего социально-экономического развития «Озёрск» (ТОР «Озёрск»).

Определены её границы, виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, а также минимальный объём капитальных вложений резидентов.

Создание ТОР «Озёрск» обеспечит привлечение свыше 8,5 миллиардов рублей инвестиций, будет создано более 1 тысячи рабочих мест.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2018 года № 114 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Железногорск»

На территории закрытого административно-территориального образования — город Железногорск (Красноярский край) создаётся территория опережающего социально-экономического развития «Железногорск» (ТОР «Железногорск»).

Определены её границы, виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, а также минимальный объём капитальных вложений резидентов.

Создание ТОР «Железногорск» привлечет 10 миллиардов рублей инвестиций, будет создано более 1 тысячи рабочих мест.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2018 года № 115 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Снежинск»

На территории закрытого административно-территориального образования — город Снежинск (Челябинская область) создаётся территория опережающего социально-экономического развития «Снежинск» (ТОР «Снежинск»). Определены её границы, виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, а также минимальный объём капитальных вложений резидентов.

Создание ТОР «Снежинск» привлечет около 5 миллиардов рублей инвестиций.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 года № 126 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075»

Внесены изменения в основы ценообразования и правила регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. В частности, установлено, что с 1 января 2019 года не подлежат государственному регулированию цены на тепловую энергию, произведенную с использованием источника тепловой энергии, мощность которого составляет менее 10 Гкал/ч, и (или) на осуществление поставки теплоснабжающей организацией потребителю тепловой энергии в объеме менее 50000 Гкал за 2017 год. Цены будут определяться соглашением сторон.

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