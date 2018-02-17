«Запад многим обязан Украине», - МИД Канады

По мнению Канады, западные страны должны обеспечить защиту Украине, ведь она добровольно отказалась от своего ядерного потенциала, пойдя на встречу международному сообществу.Такое заявление сделала Министр иностранных дел Канады Кристина Фриланд, выступая на так называемом «украинском ланче», проходящем в рамках Мюнхенской конференции.Также она подчеркнула, что агрессия России и оккупация части украинских территорий являются вопиющим нарушением международного права, которое западные страны не могут оставить без адекватного ответа.Фриланд напомнила слушателям, что вопрос безопасности Украины и военный конфликт с РФ являются не виртуальными событиями, а объективной реальностью и отворачиваться от них нельзя.