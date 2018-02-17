Зенитно-ракетные и радиотехнические подразделения ЗВО отработали обнаружение и уничтожение низколетящих скоростных целей

Боевые расчёты ЗРК С-300, С-400 и ЗРПК «Панцирь» и радиолокационных станций «Каста 2-2» и «Небо-М» радиотехнических войск дежурных сил Западного военного округа отработали вопросы взаимодействия по обнаружению и уничтожению низколетящих скоростных целей.

В ходе выполнения совместных задач личный состав дежурных подразделений радиотехнических войск обнаружил, произвел идентификацию целей и выдачу целеуказания расчетам зенитно-ракетных войск.

Авиагруппу условного противника выполняли экипажи пяти истребителей Су-27 и Су-35с и пяти многоцелевых вертолётов Ми-8 из авиационных частей объединения ВВС и ПВО Западного военного округа.

Успешно выполнив задачи противовоздушного боя с участием самолётов и вертолётов, условно нарушивших воздушное пространство, расчёты С-300 и С-400 выполнили электронные пуски по другим мишеням, имитирующим низколетящие, высотные, маневренные, высокоскоростные и баллистические цели.

Тренировки прошли в регионах Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов.