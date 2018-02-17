Жена Порошенко о муже: «Это была любовь с первого взгляда»

Первая леди Украины Марина Порошенко во время рабочей поездки на Закарпатье рассказала журналистам, что их семье День Святого Валентина не на первом месте.

Она отметила: «Праздник — это праздник, ему надо радоваться. Я еще постараюсь успеть сделать подарок по этому случаю своему мужу. Но День святого Валентина — этот праздник не на первом месте в нашей семье, мы больше празднуем дни рождения и такие христианские праздники как Рождество и Пасху».

Также, она призналась, что у них с мужем была любовь «с первого взгляда»: «Мы познакомились студентами, после зимней сессии. Петр Алексеевич был студентом КНУ им. Шевченко, а я училась в Медицинском университете им. Богомольца. Познакомились мы в общежитии на дискотеке, и это была любовь с первого взгляда».