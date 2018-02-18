365 миллионов гривен перечислили на выплату долгов шахтерам

На казначейские счета для выплаты долгов по зарплате шахтерам поступило более 360 млн грн.

«Спасибо Министерство финансов Украины, Антимонопольный комитет Украины и Министерство энергетики и угольной промышленности Украины за оперативное выполнение поставленных вчера задач.365 млн гривен только что поступили на казначейские счета государственных угольных предприятий для выплаты зарплатной задолженности шахтерам за предыдущие годы!», — сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

14 февраля шахтеры ГП «Селидовуголь» начали акцию протеста с требованием погашения долгов по зарплате. Были перекрыты дороги, установлен палаточный городок. Также шахтерские смены не опустились в шахту.