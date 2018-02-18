Членам семей активистов Майдана-досрочная пенсия: Порошенко подписал закон

Как сообщает прессс-служба главы государства, в воскресенье, 18 февраля, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о присуждении досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или раненых в ходе Революции достоинства.

«8 февраля парламент принял закон, позволяющий назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время Революции Достоинства… В вашем присутствии я подписываю этот закон», — сказал Порошенко, подписывая документ на открытии выставки, посвященной участникам Революции Достоинства.

Принятие и подписание этого закона президент назвал «свидетельством и доказательством того приоритета, который имеет в украинской власти памяти участников революции Достоинства».

Так, отныне, члены семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, смогут выйти на пенсию в 55 лет (мужчины) при страховом стаже в 25 лет и женщины — в 50 лет при страховом стаже в 20 лет.