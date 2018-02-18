«Что происходит?»: Украина направила России запрос из-за ситуации на границе

Украинские пограничники заявили, что на российско-украинской границе образовалась огромная пробка из грузовиков.

По их данным, со вчерашнего вечера на КПП для автомобильного сообщения «Нехотеевка» российские службы прекратили пускать грузовые автомобили с Украины. На данный момент на границе скопилось около 100 грузовиков, ещё 100 автомобилей вернулись для движения по другому маршруту.

Украинская погранслужба утверждает, что направляла запрос российской стороне в связи со сложившейся обстановкой, однако ответа до сих пор не получила.

Всем, кто только планирует движение через «Гоптовку» рекомендуют учитывать текущую обстановку.