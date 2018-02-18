День 18 февраля в истории

День транспортной полиции России.

Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации, которые отвечают за обеспечение правопорядка на транспорте.

В этот день, в 1919 года, Всероссийский центральный исполнительный комитет принял декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны», а также было утверждено «Положение о рабоче-крестьянской железнодорожной милиции».

Транспортная милиция появилась в нашей стране ещё в начале XIX века, когда указом императора Александра I была создана Дирекция водных и сухопутных коммуникаций, при котором были сформированы «полицейские команды дирекции водных и сухопутных коммуникаций». Позднее была создана железнодорожная жандармерия.

Декретом 1919 года была сформирована система охраны, которая отвечала за соблюдение порядка, безопасности пассажиров и сохранности грузов, на железнодорожном, а также на морском транспорте. В 1971 г. были созданы подразделения милиции на воздушном транспорте.

И сегодня основными задачами сотрудников Главного управления на транспорте МВД являются вопросы безопасности пассажирских и грузовых перевозок на всех видах транспорта: железнодорожном, воздушном, морском и речном.

100 лет назад (1918) в Москве состоялось открытие здания Брянского вокзала (с 1934 года — Киевский).

Первое здание вокзала было построено в 1899 году. Это была ничем не примечательная одноэтажная деревянная постройка. В 1912 году было принято решение о строительстве нового здания.

Вокзал по архитектурному проекту Ивана Рерберга при участии Bячеслава Олтаржевского и Владимира Шухова был сооружён за 4 года, с 1914 по 1918 год.

Величественное здание Брянского вокзала, построенное в стиле неоклассицизма, стало самым большим в Европе.

88 лет назад (1930) была открыта планета Плутон.

Её существование предсказал еще в 1840-е годы французский математик Урбен Леверье, занимавшийся небесной механикой. Первым, кто начал поиски этой планеты, был американский астроном Персивал Ловелл. Однако после его смерти интерес к ней пропал. Поиски возобновил в конце 1920-х годов молодой учёный-астроном Клайд Уильям Томбо. Они заняли почти год.

Имя новой планете — Плутон — предложила одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда Венеция Берни.

В мае 1930 года Международный астрономический союз присвоил Плутону статус планеты. Однако со временем он стал подвергаться сомнениям, пока в августе 2006 года Плутон не перенесли в разряд карликовых планет.

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