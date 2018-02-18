Десятилетний мальчик, в женском образе, покоряет модные подиумы

Очень необычный ребенок живет в Нью-Йорке. 10-летний мальчик, по имени Десмонд Наполес, называет себя «дрэг-ребенок» Десмонд Наполес.

Любовь мальчика к женской одежде проявилась еще в раннем детстве. Когда Десмонд был еще совсем маленьким, он делал из простыней платья, из полотенец парики и надевал мамины туфли.

Мальчик рассказывет, что очень часто он надевал одно полотенце на голову, другое оборачивал вокруг тела и вышагивал как по подиуму

В возрасте шести лет Десмонд просил родителей купить ему платья как у принцесс.

Родителей мальчика обращалис за помощью к психологу, но услышали от него совет не вмешиваться в развитие сына и дать ему возможность самому разобраться в своих вкусах в одежде.

Вкусы мальчик не переменились и в 2014 году он снялся в клипе американского дрэг-квин Джинкса Монсуна. В июне 2015 года мальчик принял участие в гей-параде в Нью-Йорке. У мальчика есть своя страница в социальных сетях, а также своя толпа поклонников. Сам Десмонд называет себя «Десмонд Удивительный» и описывает свою внешность как андрогинную, а свой стиль — как «авангардный дрэг».

В свои 10 лет он уже успел открыть дрэг-клуб Haus of Amazing, «первый и единственный дрэг-клуб для детей», где главное правило — никаких взрослых

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