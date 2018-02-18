Дубль Лукаку вывел "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Кубка Англии

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" благодаря двум мячам Ромелу Лукаку обыграл "Хаддерсфилд Таун" и пробился в 1/4 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча 1/8 финала, прошедшая в субботу Хаддерсфилде, завершилась со счетом 2:0 в пользу "МЮ". Лукаку отличился на 3-й и 55-й минутах.

Соперником "Манчестер Юнайтед" по 1/4 финала Кубка Англии станет "Брайтон энд Хоув Альбион".

Остальные четвертьфинальные пары Кубка Англии выглядят следующим образом:

"Шеффилд Уэнсдей"/"Суонси" - "Рочдейл"/"Тоттенхэм",

"Лестер" - "Челси",

"Уиган"/"Манчестер Сити" - "Саутгемптон".

Матчи 1/4 финала пройдут 16-19 марта.