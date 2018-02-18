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» » Экс-президент Мексики назвал стрельбу во Флориде следствием жесткой риторики Белого дома

Экс-президент Мексики назвал стрельбу во Флориде следствием жесткой риторики Белого дома


Добавлено: 18 фев 2018 в 13:12, Категория: Новости на сегодня
Экс-президент Мексики назвал стрельбу во Флориде следствием жесткой риторики Белого дома

Экс-президент Мексики прокомментировал последние события во Флориде.

Бывший мексиканский лидер Висенте Фокс считает трагедию во Флориде следствием жесткой политики Белого дома. Об этом он рассказал в популярном телевизионном шоу Real time with Bill Maher на телеканале HBO.

Господин Фокс уверен, что агрессивная риторика, жесткий язык и дискриминация порождают такие страшные события. «Когда вы расист  — это то, что вы получаете»,  — констатировал он.

«Миру нужна гармония, нужна любовь и счастливые сообщества», — подытожил политик.

Напомним, 14 февраля в школе Парклэнда произошла кровавя стрельба, жертвами которой стали 17 человек. Подозреваемым является 19-летний Николас Круз — бывший воспитанник учебного заведения, которого исключили за плохое поведение. Он признал свою вину.



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Добавлено: 18 фев 2018 в 13:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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